Kasupke sagt ...

Keene Krise ohne knackije Schlachworte – am besten uff englisch und mit Häschtäg: Hat nüscht mit Haschisch zu tun, sondan is een Zeichen fürt Intanet: also wie in #stayathome und #flattenthecurve. Klingt natürlich schicka als Bleibzuhause und halt die (Infektions-)Kurve flacha. Und denn hamwa ja noch die Exit-Stratejie und den Lockdown. Aba det allet is jar nüscht jejen „Lockerungsdiskussionsorgien“! Hat unsre Kanzlerin persönlich erfunden, damit wa nich übamütich wern. Naja, Orgien wern wa noch lange nich feian, und mit een Meta fuffzich Abstand machen die ooch nich so richtig Sinn.