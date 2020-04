Kasupke sagt ...

Heute will unsa weisa Senat entscheiden, wie die Corona-Rejeln in Berlin jelockat werd‘n. Bin ick jespannt – vor allem, ob sich Rot-Rot-Jrün übahaupt zu irjendwat durchring‘n kann. Wenn ick höre, det alle andan Landesrejierung’n ihre Beschlüsse schon vor Tajen jefällt hab’n, schäm’ ick mir heftich fremd. Die CDU will, det Hotels und Jaststätten schnell wieda uffmachen dürfen. Bei alla Liebe, det kann ick nich’ untaschreiben. Wer soll denn bitte kontrollier’n, ob da alle die Abstands- und Hyjienejebote einhalten? Ick will ooch nich, det Jastwirte ihr’n Laden dichtmachen müssen, aba wirtschaftliche Probleme sind keen Jrund für Leichtsinn.