Der Natur is det Coronavirus ejal, draußen jrünt’s und blüht’s, nur wir solln am besten inne Stube hocken. Macht sowieso keena, wie wa jestan beim Spazierjang in Wannsee festjestellt ham. Is ja ooch nich nötich, anna frischen Luft steckt man sich bestimmt nich so schnell an wie im engen Supamarkt oda im Baumarkt.

Manche Maßnahmen sind nich logisch, und det mit dem Abstand halten klappt ooch nur bejrenzt jut. Nu solln wa alle selbstjebastelte Masken tragen, wat ooch keen Vajnüjen is, aba bessa als einjesperrt sein wie in Frankreich oda Italien. Ob unsa Leben irjendwann ma wieda normal wird? Man kann's bloß hoffen und beten, dettse bald n'Impfstoff finden.