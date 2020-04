Nächste Woche jibt‘s für mich hoffentlich wieda ordentlich zu tun. Wir Droschkenkutscha übanehm‘n jetz‘ Liefa- und Kurierfahrten zum Sondapreis. Bessa als nüscht. Irjendwie müss‘n wir ja die maue Zeit übabrück‘n, bis det normale Leben wenichstens halbweechs wieda losjeht. Und det kann bei uns länga dauan als in andan Bundesländan.

Unsa weisa Senat hat‘s ja nich so mit Entschlossenheit und beherzten Beschlüssen. Lieba zankt sich Rot-Rot-Jrün. Also mach ick den reitenden Boten, ick jeh ooch für Sie einkoofen, wenn et beliebt. Trude is irre skeptisch. Meene Holde schickt mich nur in‘n Supamarkt, wenn se mit hohem Fieba im Bette bleiben muss.

