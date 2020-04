Donnawetta, det hätt ick ja nich jegloobt, aba nu sieht det ja fast so aus, als würde det uffm Messejelände jeplante Notfallkrankenhaus für Corona-Patienten tatsächlich in Rekordzeit fertich. Det muss an den tüchtijen Messebauan liejen und am Chef vons Janze, dem ehemalijen Berliner Branddirektor Albrecht Broemme. Hut ab, kann ick da nur sagen.

Vielleicht sollte der Broemme als nächstet jleich die Fertichstellung vom BER übanehmen. Wenn olle Engelbert Lütke Daldrup da weita rummurkst, is der neue Flughafen imma noch nich eröffnet, wenn schon det nächste jemeinjefährliche Virus aus China anjeflogen kommt ... kasupke@morgenpost.de