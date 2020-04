Kasupke sagt ...

Normalaweise würde sich heute am Ostasonntach die janze Mischpoke um unsan Esstisch vasammeln und Lammkeule mit jrüne Bohnen futtan. Bei dem schönen Wetta hätten wa sojar uffm Balkon essen können. Nu wern Trude und icke da zu zweet allene sitzen, und vorher kricht Schwiejamutta det Ostaessen nach Hause jeliefat – mit Mundschutz und in jebührendem Abstand. Nee, schön is det nich, aba so lange wa alle jesund und munta bleiben, wern wa det übastehn und uff een Ende der Corona-Krise hoffen. Und een Vorteil hat die familljäre Kontaktsperre: Ick krieje endlich ma jenuch Soße und jrüne Bohnen ab. Trude und icke wünschen frohe Ostan!