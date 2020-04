Kasupke sagt ...

Jibt ooch noch jute Nachrichten in diesen Zeiten. Ick sende meene allaherzlichsten Jlückwünsche zu Margot Breuning nach Tejel. Wie ick aus zuvalässija Quelle, nämlich vom Kurbad Tejel erfahrn habe, wird se heute 100 Jahre alt! Und da wär ick ja nur zu jern uffn Jeburtstachskäffchen vorbeijekommen, aba det olle Virus lässt mir nich. Hab nämlich ooch jehört, det die Jubilarin een jroßa Fan von olle Kasupke is. Fühle mir natürlich sehr jebauchpinselt und wünsche weitahin Jesundheit, Lebensfreude und een juten Rotwein am Abend. Und wenn diese janze vadammte Corona-Krise mal vorbei is, komm ick nach Tejel und wir plaudan üba det Jeheimnis eent langen jlücklichen Lebens.