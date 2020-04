Kasupke sagt ...

So wat kommt von so wat. Nu hattet fiese Virus ooch Rejierungschef Johnson mit seina jroßen Klappe böse erwischt, obwohla lange Zeit von Maßnahmen jejen Corona nüscht wissen wollte. Na, ick wünsch ihm jute Besserung und schnelle Jenesung. Aba die Englända könn’ froh sein, dettse ihre Queen ham. Elizabeth II. is wie een Fels innna Brandung – nich nur für die Briten. Sah ja ooch blendend aus bei ihra Fernsehansprache. Seit 68 Jahren trägt se die Krone mit Würde und Weisheit, allen royalen Skandalen zum Trotz. Und ick gloobe, wenn’s druff ankommt, nimmt se mit ihrn 93 Jahren det Zepta wieda inne Hand. Long live the Queen!