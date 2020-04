Kasupke sagt ...

An dem Kaiserwetta-Wochenende war’n die Parks in unsam Millionendorf voll. Die meisten Leute hab‘n sich an die Corona-Rejeln jehalten, det is ja schon ma‘ dufte. Een Problem stinkt aba sprichwörtlich zum Himmel: der Müll. Alle Papierkörbe sind übafüllt, rundrum liecht janz ville Wohlstandsdreck uff der Wiese. In so ner Ausnahmelaje nach der Stadtrein’jung oda den Jartenbauämtan zu schrei’n, jeht nich. Die haben im Moment echt and’re Probleme. Jibt ne janz einfache Lösung: Jeda nimmt den Müll, den er produziert, wieda mit und entsorcht’n zu Hause. Wer mit Maske und Handschuh’n untaweechs is, wird sich ooch anne kleene Mülltüte jewöhn’n.