Na wenn det keene jute Nachricht is! In der chinesischen Milljonen-Stadt Shenzen wird ab 1. Mai der Vazehr von Hunden und Katzen vaboten! Een Schelm wer dabei an jefährliche Viren denkt…. Offizjell wird det aba mit dem „Jeist der Zivilisation“ bejründet.

Chinesen ham nämlich die unjesunde Neijung, nich nur ihre Haustiere, sondan allet mögliche wat da kreucht und fleucht zu vaspeisen. Mit bösen Folgen für den Rest der Welt. In Shenzen soll nu ooch ‘n Bußjeld fällich wern, wenn Miezi und Bello doch im Kochtopp landen, umjerechnet 19 Euro. Also ick sach ma, dem Mitbürja in Corona-Zeiten zu dichte uff die Pelle zu rücken, könnte uns teura zu stehn kommen. kasupke@morgenpost.de