Kasupke sagt ...

Is Ihnen ooch schon ma uffjefallen, det in fast allen Ländan der Corona-Welt Atemschutzmasken jetragen wern? Und zwar massenhaft. Nur bei uns hieß et die janze Zeit, det bringe nüscht und sei keen wirklicher Schutz. Tja, aba wenn alle Masken tragen natürlich schon. Der Jrund für diese Abwiegelei war doch eenzich und alleene die Tatsache, det unsa hochentwickeltes Industrieland keene Atemschutzmasken vorrätich hat. Noch nich ma für det medizinische Personal! Und obwohl det schon vor Jahren Studien und Expertisen zu Pandemie-Ausbrüchen jab. Passiert is: nüscht. Nu stehn wa schutzlos da, und wer nähen kann, näht Masken. Virusbekämpfung in Handarbeit – willkommen in Deutschland.