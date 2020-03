Trude hat’s schwer. Nich jenuch, det se sich wejen Corona nich mit ihr’n Freundinnen uffn Plausch beim Sektchen treffen kann, nu’ hat die unbarmherzije ARD ooch noch ihre absolute Lieblingsserie einjestellt. Jestan lief die letzte Folje der Lindenstraße, und meene Holde saß untröstlich vor der Glotze.

Fast 35 Jahre war die kleene Straße ’n Fixpunkt in ihr’m Leben, fast so wichtich wie Kasu. Und nu, nüscht mehr mit Mutta Beimer und ihr’n Nachbarn. Ick hab so bei mir jedacht, det wa uns in’n nächsten Monaten wejen dem Virus wahrscheinlich von vielen liebjewordenen Jewohnheiten vaabschieden müssen. Hauptsache, nich ooch von Menschen.

