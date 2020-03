Kasupke sagt ...

Unsre Freunde und Helfa woll‘n am Wochenende hart durchjreifen und det Rumsitzvabot in den Parks durchsetzen. Wat ville nich wissen: Ick darf nämlich im Jrünen nur spazier’njehn oda Sport treiben. Und danach darf ick, kurz wohljemerkt, uff ner Bank oda uff der Wiese Pause machen. Ick darf da aba nich länga sitzen, ooch nich, wenn sich alle an die Abstandsrejeln halten. Det bejreift keen Mensch. Wem soll man denn schaden, wenn man da alleene sitzt? Die Polizei saacht, wenn det alle machen, wird’s zu voll. Na, det lässt sich doch wohl rejeln, ohne jleich det Kind mit‘m Bade auszuschütten. Jilt übrijens ooch für den Waldspazierjang in Brandenburch.