Kasupke sagt ...

Ablenkung tut jut in diesen Tagen. Ab und zu muss man ooch mal ne Auszeit von Corona nehmen. Da wern wa heute Abend mal den Krimi im Ersten einschalten. Det is zwar ne Wiedaholung, aba der spielt anne Ostsee, und Trude kiekt so jern uffs Meer. Im Zweeten könnte man sojar virenfrei uffm Traumschiff nach Uruguay schippan, aba der Dampfa is ooch ne Konserve. Schade eijentlich, det deutsche Fernsehn könnte doch jrade jetzt, wo alle uffm Sofa hocken müssen, mal die schönsten und besten Filme zeijen – nach den Corona-Sondasendungen. Bei den Jebührn, die schon wieda erhöht wurden, könnwa doch mehr erwarten als nur Wiedaholungen.