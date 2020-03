Kasupke sagt ...

Die Jesundheitssenatorin will üba 70-Jährije unta Quarantäne stelln! Natürlich nur zu ihrem Schutz ... Na schönen Dank ooch, sacht meene Schwiejamutta, die jeden Tach zu Fuß in ihrn Schrebajarten jeht: „Das hält mich gesund und fit“, sacht se und recht hattse. Dabei kommt se ooch keenem Menschen zu nahe. Abjesehn ma davon ham die jungschen Clubbesucha, die det Feian partout nich lassen konnten, det Virus vabreitet und nich die Alten. Aba die solln jetzt wegjesperrt wern? Ick schlage vor, die Jesundheitssenatorin bejibt sich in Quarantäne und denkt nochma drüba nach. Die Vakehrssenatorin kann se jleich mitnehmen – zum Schutz der Alljemeinheit.