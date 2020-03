Kasupke sagt ...

Irjendwie war det ja klar, dettet wejen dem vadammten Virus zu weiteren Einschränkungen kommt, wenn alle Appelle an die Vanunft nich helfen. Nu is Schluss mit Coronapartys im Park und jemütlichem Bierchen im Bierjarten. Hoffentlich halten sich nu endlich ooch alle dran. Wobei keena 24 Stunden am Tach inne Stube hocken muss – Spaziern jehn alleene, zu zweet oda mit de Kinda is absolut erlaubt, aba eben mit jebührendem Abstand zu den lieben Mitbürjan. Det ham noch nich alle so janz kapiert, besondas beim Einkoofen. Kann doch eijentlich nich so schwer sein. Ick sach ma: Wer mir zu nahe kommt, macht Bekanntschaft mit meenem Zollstock...

