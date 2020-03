Kasupke sagt ...

Ick freu’ mir ja, wenn meene Mitmenschen ooch inna Corona-Krise nich ihr‘n Humor valier‘n. Den Komika, der jestan Nachmittach ne jefälschte Senatsmitteilung üba ne anjebliche Ausjangssperre im Intanet vabreitet hat, könnt’ ick alladings übat Knie lejen. Mit so wat macht man keene Scherze – zumal die Fälschung wirklich echt aussah. Lustich find ick dajejen den Jastwirt, der mit nem Schild vor sei’m Charlottenburja Restaurant für’n veritablet Knülla-Anjebot wirbt: Wer sieben spanische Teichtaschen kooft, kricht ne Rolle Klopapier dazu. Also: Lächeln killt zwar keen’ Virus, hilft in diesen schwierijen Zeiten aba unjemein, üban Tach zu komm’.