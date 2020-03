Kasupke sagt ...

Also ick mach ab heute ooch Home Office und lass die Droschke stehn. Is ja keen Jeschäft mehr zu machen, nur der Einkoofsservice für Schwiejamutta und alte Stammkunden läuft noch. Und natürlich meene tägliche Tour für die Morjenpost-Lesa. Ick will ooch jar nich meckan, denn anscheinend jibs jejen det vadammte Virus keen anderet Mittel, als zu Hause zu bleiben, damit det sich nich noch schnella ausbreiten kann. Det erklärn die Virologen jeden Abend im Fernsehn ja ooch sehr anschaulich. Sacht eenem ja irjendwie ooch der jesunde Menschenvastand – der is aba leida nich halb so ansteckend wie det Corona-Virus.