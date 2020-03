Kasupke sagt ...

Abstand halten is det Jebot der Stunde! Da beneid ick jetzt die Yellow-Cab-Kollejen in New York, die ne Trennscheibe zwischen sich und dem Passagier ham. Aba meene Fahrjäste sind alle vanünftich und niesen mir nich innen Nacken. Umso erstaunta bin ick, det Frisöre erstma weita jeöffnet bleiben dürfen. Da kommt man sich ja nu wirklich nah! Aba Trude hat dafür ne janz einfache Erklärung: „N’juta Frisör is lebenswichtich, hab ick schon immer gesagt!“ Naja, wahrscheinlich sojar systemrelevant für ne harmonische Beziehung, wenn wa jetzt ne Weile zu Hause hocken müssen.