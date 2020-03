Kasupke sagt ...

Ick jeb ja zu, wir ham letzte Woche ooch een paar Lebensmittel und Klopapierrollen mehr jekooft als sonst, aba langsam isset nich mehr lustich mit den Riesenhamsta-Käufen. So leere Rejale wie jestan hab ick noch nicht jesehn! Klopapier, Küchenrollen und Seife jib’s sowieso nicht mehr. Aba am Montach warn in unsam Supamarkt ooch sämtliche Rejale mit Reis, Nudeln, Quetschkartoffeln und Konservendosen ratzekahl leerjefecht. Brot oda Toastbrot ebenfalls Fehlanzeije. Irjendwie fühlte ick mir an die Konsumläden inne DDR erinnert. Einzija Untaschied: Obst und Jemüse jabs in Hülle und Fülle...