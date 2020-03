Kasupke sagt ...

In einem Regal eines Supermarktes stehen noch ein paar Rollen Toilettenpapier. Die Angst vor dem Coronavirus sorgt inzwischen für Hamsterkäufe in Berlin und ganz Deutschland.

Hamse den sonnijen Sonntach ooch so jenossen wie wir? Ick hatte det Jefühl, janz Berlin war uffn Beenen, um frische Luft zu schnappen. Und die Straßencafes und Bierjärten warn ooch rappelvoll. Det mit dem sozialen Abstand müssen wa wohl noch üben. Ick hoffe bloß, dettet nich so schlimm kommt mit Corona wie in Italien und Spanien, wo die Leute praktisch jar nich mehr raus dürfen. Und wat machen Italiena und Spanier? Singen aus volla Kehle uff ihrn Balkons und klatschen für Ärzte und Krankenpfleja! Det find ick absolut bewundanswert. Aber wenn wir in Berlin son Jesang anstimmen, klingt det bestimmt nich so melodisch wie in bella Italia...

