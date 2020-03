Kasupke sagt ...

In einem Regal eines Supermarktes stehen noch ein paar Rollen Toilettenpapier. Die Angst vor dem Coronavirus sorgt inzwischen für Hamsterkäufe in Berlin und ganz Deutschland.

Wenn die Sonne scheint, sieht die Welt ooch in Krisenzeiten jleich viel freundlicha aus. Jestan hamwa ‘n schönen langen Spazierjang am Schlachtensee jemacht und die frische Luft jenossen. Natürlich mit jebührendem Abstand zu andan Spazierjängan. Trude hat mir denn von ihrm neuen Helden vorjeschwärmt: Professor Drosten. Det is der führende Virenforscha von Berlin. „Der erklärt imma allet so schön klar und sachlich. Der weeß, wovon er redet!“ Det kann man von unsam Rejierenden Müllameesta und seinen Senatskollejen ja leida nich behaupten.

