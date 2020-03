Kasupke sagt ...

In einem Regal eines Supermarktes stehen noch ein paar Rollen Toilettenpapier. Die Angst vor dem Coronavirus sorgt inzwischen für Hamsterkäufe in Berlin und ganz Deutschland.

Hilft ja nu allet nüscht, wir müssen uns uff die Corona-Krise einstelln. Meene Nachbarn ham da vorjesorcht: Die Madame parterre rechts hat vorjestan ne Riesen-Packung Klopapier na Hause jeschleppt: „Die kleineren Packungen warn ausverkauft!“

Ick bin jestan zum Supamarkt fürn Wochenendeinkauf. Draußen keen Parkplatz mehr zu kriejen und drinnen Jedrängel vorm halbleeren Rejal und an sämtlichen Kassen. Wer weeß, wie lange so ne Massenvaanstaltungen noch erlaubt sind… Also wohl dem, der jenüjend Klopapier und Nudeln hat.

