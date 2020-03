Kasupke sagt ...

Au weia, nu erwischt’s Berlin ooch: War ja eijentlich ooch nur ne Frage der Zeit, bis ooch hier Vaanstaltungen abjesaacht wern. Nu wird sojar die Deutsche Opa und Konzerthäusa jeschlossen, aba wat is denn mit den janzen Clubs inne Stadt, in der sich die Leute zuhauf amüsiern und jejenseitich anstecken? Und die öffentlichen Vakehrsmittel sind ooch nich jrade een Hort der Keim- und Virenfreiheit. Die Leute müssen ja ooch weita arbeeten jehn, solln aba ansonsten am besten Zuhause bleiben. Na det kann ja noch heita wern...

kasupke@morgenpost.de