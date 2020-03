Kasupke sagt ...

Wat hat Berlin mit Burkina Faso, Angola und Weißrussland jemeinsam? Da is der Frauentach ooch Feiatach. Dumm nur, det der im letzten Jahr vom rot-rot-jrünen Senat einjeführte Feiatach diesma uffn Sonntach fällt. „Frauen kann man jar nich jenuch feian!“, meent Trude. Da hattse recht. Ick liebe und bewundre die Fraun, aba det is heutzutage nich mehr anjesacht – jedenfalls wenn man een Mann is. Ick gloobe nich, det irjendeen vanünftija Mensch heutzutage die Jleichberechtijung von Mann und Frau ernsthaft anzweifelt. Aba n’bisschen mehr Jelassenheit beim Jeschlechtakrampf wär sicha keen Fehla. In diesem Sinne: entspannten Frauen-Sonntach!