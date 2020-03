Kasupke sagt ...

Corona hält uns weita uff Trab und ick hab so det Jefühl, unsre Behörden sind mit dem Virus jenau so übafordat, wie mit allen andan Sachen ooch. Wat will man ooch erwarten vonne Ämta, die schon det janz normale Alltachsjeschäft nich uff die Reihe kriejen. Een netta Fahrjast aus Kölln hat ma jestan vier joldene Corona-Rejeln mitjejeben, die da lauten: 1. Et is wie et is, 2. et kütt wie et kütt, 3. et hätt noch imma joot jejange und die Wichtichste: Wat wells de maache? Weisheiten vom Rhein, die ooch anne Spree jelten.