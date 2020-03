Keen Entrinnen vor Corona: Meene Fahrjäste kenn’ keen anderet Thema, im Supamarkt steh ick staunend vor leerjefegten Knäckebrot- und Toilettenpapier-Rejalen. Desinfektionsmittel jibs schon seit Tagen nich mehr, aba ooch kaum noch Seife. Ick weeß nich, ob die Hamstakäufe, Mundschutzmasken und Vaanstaltungsabsagen übatrieben sind.

Andraseits ham sich die Beschwichtijungen der Politika von wejen „wir sind sehr gut vorbereitet“ janz schnell in Luft uffjelöst. Und selbst wenn det Virus anjeblich in 80 Prozent der Fälle harmlos is, möcht’ ick’s trotzdem nich ham. Trude, wo is die Kernseife?

kasupke@morgenpost.de