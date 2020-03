Wat den Jecken im Rheinland der Aschamittwoch, is vielen bei uns der Montach nach der Berlinale. Die fünfte Jahreszeit is vorbei, nu bejinnt wieda der schnöde Alltach. ‘N paar Freunde von uns hab’n ooch ölf Taje im Kino jewohnt und war’n für nüscht ansprechbar, wat nich‘ mit Film zu tun hatte. Jetz’ brauchen se Trost und Vitamine, dann jeht’s wieda halbweechs.

Immahin is det Filmfest nich wejen dem Coronavirus abjesaacht worden, obwohl man in den Schlangen am Kartenschalta und am Einlass vor den Kinosälen schon vielen Menschen aus alla Welt sehr, sehr nahe kommt. Ick hoffe inständich, det nich jemand wat nach Berlin einjeschleppt hat.

kasupke@morgenpost.de