Kasupke sagt ...

Der Mietendeckel is die reinste Jobmaschine. Zweehundat Stellen sind jeschaff’n word’n, um det Jesetz zu übawach’n und anzuwend‘n. Ick hätte det ja bessa jefund‘n, mehr Leute anzuheuan, damit wa schnella zu mehr preiswerten Neubauwohnung’n komm’. Aba davon ma’ abjeseh’n. Ob die vielen Posten rechtzeitich besetzt sind? Gloob‘ ick nich! Jetz’ loofen erst so langsam die Ausschreibung’n an. Bis die Stellen tatsächlich besetzt sind, kann in unsam Millionendorf schon ma’ locka ’n halbet Jahr int Land zieh’n. Und denn müssen die Neuen ja ooch noch jeschult werd’n, damit se rechtssichere Entscheidungen treffen könn’. Det kann am Ende doch nur schief jeh’n.