Kasupke sagt ...

In Berlin wird’s Frühling. Ehrlich, ick hab da een absolut sicheres Anzeichen für. Nee, nich’ die Krokusse, die übaall blühn oda die Ostajlocken uffm Mittelstreifen vom Kudamm. Ooch nich’ die Knospen annen Sträuchan, sondan meene Holde. Trude hat nämlich jestan nachdenklich ausm Fensta jekiekt, die Neese innen Wind jehalt’n, sich am Küchentisch wat notiert, und is denn losjejangen, um den Staubsauga anzuschmeißen. Als ick uff den Zettel jekiekt hab’, wusst ick, wat mir blühte: Frühjahrsputz. Da standen nämlich lauta Putzmittel druff, die wa noch brauchen. Ick hab mir im Lärm des Staubsaugas still und heimlich davonjeschlichen, um allet zu besorgen.