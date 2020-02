Kasupke sagt ...

Unsa Millionendorf is beliebt und Bauland entsprechend knapp. Wohnung‘n, Büros, Schulen, Jeschäfte – für allet fehl‘n Flächen. Deshalb is ooch unsra Bausenatorin uffjefall‘n, det Hochhäusa an sich keene schlechte Erfindung sind. Also hat se ‘n „Hochhausleitbild“ entworfen. Zuerst war ja imma von nem Hochhausplan die Rede, aber mit Plan hat et unsa Senat ja nich so. Wer nu‘ jedacht hat, in dem Leitbild steht, wo Hochhäusa jebaut werd’n könn‘, is neese. Nüscht steht drin. Und ooch sonst is det eha ‘n Leitfaden zur Bauvahinderung. Da sind so ville Hürden und Fußangeln drin – da muss ‘n Investor echt Spaß vastehn, um sich uff so’n Abenteua einzulassen.