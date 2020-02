Kasupke sagt ...

Wenn ick mir die Bilanz der Polizei zu ihren Verkehrsübawachungen von letzta Woche ankieke, denn hab’ ick det Jefühl, in Berlin fährt jeda nur noch, wie er lustich is’ – und am besten noch mit volljetanktem Fahra statt mit volljetanktem Auto. Ick meene, alleene die Zahlen von Leuten, die bei Rot jefahrn sind: 215 Autofahra und 208 Radfahra. Denkt da mal eena drüba nach, wat da allet passiern kann, wenn noch’n Kind üba die Straße rennt? Beim Abbiegen kiekt ooch keena mehr richtich hin – und parken? Offenbar übaall, nur nich’ inner Parklücke oda im Parkhaus. Aba jeda hat’s nur noch eilich und denkt nur an sich. So wird det nüscht mit der Verkehrssicherheit.