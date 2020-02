Is ja schwierich mit dem Karneval dieset Jahr. In Venedich hab’n se’n wejen dem Coronavirus abjebroch’n, in Köln und Düsseldorf sind am Sonntach ville Umzüje abjesaacht word’n. Sturmtief „Yulia“ war Schuld. Ick bin ja bekanntamaßen nich so’n Karnevalsfan, aba schade find‘ ick et trotzdem. Denn betroffen war’n vor allem Umzüje der einzelnen Kieze und der Schüla.

Da steht nich so ne Riesen-Maschinerie dahinta wie am Rosenmontach, det macht die mir sympathisch. Und mir tun die Kinda und Jugendlichen leid, die sich ’n halbet Jahr janz doll uff ihr’n jroßen Ufftritt vorbereitet hab’n und denn is üba Nacht Schluss mit lustich. Schade. kasupke@morgenpost.de