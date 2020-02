Ick würde mir ja freu‘n wie Bolle uffm Milchwagen, wenn die Intanationale Auto-Ausstellung nach Berlin kommt. Nich nur, weil ick dann Hochbetrieb in meena Droschke habe, sondan weil so ne jroße Messe ordentlich Jeld in unsa Millionendorf spült. Ick gloobe det als Diplom-Skeptika aba noch nich.

Die Jrünen lehn’n die Messe ab. Und unsre jrüne Wirtschaftssenatorin erklärt den Vaanstaltan im Obalehrerin-Duktus, wat se allet andas machen müssten, um die Autojegna zu übazeujen, die et hier ja nun mal reichlich jebe. Na, da wird der Auto-Vaband vor Bejeisterung kaum in‘ Schlaf finden. Mitbewerba Hamburch kann sich int Fäustchen lachen. kasupke@morgenpost.de