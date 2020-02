Kasupke sagt ...

Am Sonntach klappt der Mietendeckel zu – und jede Menge Fragen bleiben offen. Ick hoffe natürlich ooch, det unsa Vamieta die Mieterhöhung vom letzten Jahr wieda zurücknimmt. Aba wat is, wenn nich? Und falls ja, wat passiert, wenn die Jerichte den Mietendeckel für null und nichtich erklärn? Müssen wa denn den jesparten Mietbetrach nachzahln? Fragen üba Fragen, die mir anjeblich demnächst von frisch jeschulten Mitarbeetan am Bürjatelefon erklärt wern. Se wissen schon, die berühmte Service-Numma 115, wo se so lange inne Warteschleife hängen wie der BER ne Baustelle is...