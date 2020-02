Kasupke sagt ...

Na so wat aba ooch: Da hamse in Studien doch tatsächlich festjestellt, det Car Sharing nich zu wenja sondan sojar zu mehr Autovakehr fürt - und natürlich zu wenja freien Parkplätzen. Is ja ooch logisch: jenutzt wern die Leihwagen ja nich von Autobesitzan, sondan von Leuten, die ne Alternative zu Bus-, Bahn und Taxi suchen. Und det natürlich nur inna Innenstadt, nach Reinickendorf oda Kladow is nüscht mit Car-to-go. Und die tollen E-Rolla sind für längere Strecken sowieso nich jeeijnet, sondan zieren als Blechhaufen den Straßenrand. E-Schrott statt E-Mobility - Vakehrswende zum Davonloofen...