Unter ihnen befindet sich möglicherweise der Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer an der Spitze der CDU: Jens Spahn, Armin Laschet, Friedrich Merz (von links).

Merz, Spahn, Laschet und nu ooch noch Röttgen – bei der CDU ham sich mittlaweile vier Kandidaten jemeldet. Aba die entscheidende Frage is doch: Kann een Mann übahaupt Kanzlerin werden? Na, ick bin ja mal jespannt. Am besten üben se mit Mutti Merkel schon mal die Raute. Wie viele Chancen der auserwählte Kandidat denn übahaupt bei der nächsten Wahl hat, is sowieso ne janz andere Frage.