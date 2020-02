Kasupke sagt ...

Also wie det aussieht, hamwa den Winta dieset Jahr wohl übastanden. Temperaturen sind ja fast schon frühlingshaft. Jestan hamwa sojar den Oleanda wieda zurück uffn Balkon jestellt. Ick weeß jar nich, wann wa det letzte Mal Schnee hatten, der mir in Berlin aba nich wirklich fehlt. Sojar die Störche übalejen inzwischen, ob sich der weite Flug nach Afrika übahaupt noch lohnt. Und wenn Adebar det hier aushält, wern wir det wohl ooch schaffen. Villeicht fahrn wa nächstet Wochenende mal nach Bad Freienwalde und besuchen Kurtchen Rotschnabel, den berühmtesten Storch in Brandenburch. Der wartet da uff seine Herzensdame Erna Schwarzfeda. „Tierisch romantisch“, meent Trude.