Kasupke sagt ...

Als ick det von der Schießerei vorm Tempodrom jelesen habe, is mir ordentlich der Schreck inne Glieda jefahr’n. Mitten inna Stadt ballan Leute mit Pistolen rum, bringen ‘n Menschen um und valetzen vier and’re schwer. Det alleene is schon schlimm jenuch. Obendrein passierte det aba zu ner Uhrzeit, zu der am Freitachabend durchaus noch ville untaweechs sind. Man darf jar nich dran denken, wie leicht man als Unbeteilichta in so wat rinjeraten kann. Wenn die Polizei nich zufällich schon inna Nähe jewesen wäre, hät’s wahrscheinlich noch mehr Opfa jejeben. Ick finde, Waffenbesitz jehört strikt einjeschränkt – und unerlaubta Besitz hart bestraft.