Kasupke sagt ...

Langsam wird eenem det Coronavirus unheimlich. Mehr als tausend Tote in China und täglich infizieren sich mehr. Die vonne Bundeswehr ausjeflogenen Chinesen und Deutschen im Köpenicka Krankenhaus sind wohl nich infiziert, da wern die normalen Patienten ooch uffatmen. Trotzdem müssen die Zurückjeholten weita in Quarantäne bleiben, jenauso wie die Passagiere uff dem Kreuzfahrtschiff vor Japan. Also det stell ick mir echt schrecklich vor: Mundschutz statt Sonnenschutz, nüscht mit Schlemmen am Büfett und Flaniern an Deck, stattdessen inne Kabine hocken und zittan, ob man sich anjesteckt hat. Een Albtraum-Urlaub!