Na Sturmtief Sabine hat uns nich wirklich wegjeweht, aba die Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen hat det politische Berlin ja janz schön durchnanda jewirbelt. Aba det is doch mal det spannende und jute an Wahlen und der Demokratie übahaupt: manchmal kommt’s eben anders, als wie man denkt.

Und der Frau AKK muss man ooch nich wirklich ne Träne nachweinen – als Kanzlakandidatin hätte die keen Hund hintam Ofen vorjelockt. Nu bin ick mal jespannt, wie’s weitajeht, mit wem Frau Merkel wieda so allet telefoniert und ob se in Thüringen nochma neu wählen jehn müssen. Villeicht so oft, bis det jewünschte Erjebnis rauskommt? kasupke@morgenpost.de