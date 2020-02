Ick bin fassungslos. Am Freitach is schon wieda ’n Radfahra jetötet word’n, diesma’ uff der Kantstraße in Charlottenburch. Und wie is det passiert? ‘N Autofahra im schnellen Schlitten meinte, mit hohem Tempo ’n Transporta rechts übahol’n zu müssen. Dabei kam er ins Schleudan und hat den armen Radfahra, der völlich korrekt rechts fuhr, von hinten umjerissen. Da jilt übrijens Tempo 30.

Ick hoffe, det die Richta für diesen Irrsinn ne anjemess’ne Antwort finden. In meenen Oogen is det Totschlach. Det war schon der fünfte Radfahra, der bei uns in diesem Jahr ums Leben kam – innahalb von sechs Wochen. Leute, wir müssen bessa uffnanda uffpassen! kasupke@morgenpost.de