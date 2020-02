Mann is det een Theata mit Thüringen! Da hat sojar der Klimawandel mal Sendepause. Wobei sich unsa rot-rot-jrüna Senat ooch eene Posse nach der andern leistet. Jüngstet Beispiel: die Ausschreibung für det Schulessen. Da hamse doch jlatt vajessen, den jrade in Berlin jroßzüjich anjehobenen Mindestlohn rinzuschreiben. Is ja nich so wichtich, Hauptsache Bio!

Nu kommse uff die jlorreiche Idee, det die Schul-Caterer freiwillich höhere Löhne zahln solln – da lachen ja die Bio-Hühna! Bin schon jespannt, wat für Eia die Schul- und Wirtschaftssenatorinnen als nächstet lejen. kasupke@morgenpost.de