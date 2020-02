Bierfestival in Friedrichshain (Archivbild)

Wat is bloß mit uns los? Mit Erschütterung hab’ ick jelesen, det die Brauereien in Deutschland im vajangenen Jahr deutlich wenija Bier vakooft haben. Rund zwee Prozent, neuer Minusrekord, da droht ja der Untajang des Abendlandes. Doch damit nich jenuch. Det intanationale Bierfestival uff der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain, der längste Bierjarten der Welt, findet dieset Jahr ooch nich statt.