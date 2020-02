Heute is letzta Tach bei der Messe Fruit Logistica am Funkturm. Da jibt’s ooch janz schönen Dödel wejen dem Coronavirus. Jeda Messebesucha muss ’n Zettel ausfüll’n. Da wird zum Beispiel jefraacht, ob man in’n letzten zwee Wochen in der chinesischen Provinz Hubei war. Det kann ick ja noch vasteh’n. Jefraacht wird aba ooch, ob man jerade unta Husten oder Atemnot leidet.

Wer ooch nur eenmal ja ankreuzt oder jar nich antwortet, darf nich uff de Messe. Det find ick etwas übatrieben. Im Moment hustet halb Berlin, Trude ooch. Die armen Menschen hab’n ne simple Erkältung, aba bestimmt keen Corona. Also ick schmeiße jedenfalls keen’ Fahrjast aus meena Droschke, nur weil er schnieft. kasupke@morgenpost.de