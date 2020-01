Nach n’paar Jahren Pause warn wa Dienstachabend ma wieda beim Sechstage-Rennen. Also det Rennen und die Sprints sind schon spannend, und die hat ooch noch der Berliner Maximilian Levy jewonnen. Aba det Janze drumherum hat mir früha bessa jefalln, als richtije Bands uffjetreten sind und olle Zander „Noch ne Runde, noch ne Runde“ jesungen hat. Da war Stimmung! Stattdessen is der Hauptmann von Köpenick uffjetreten, naja …

Und denn die Preise: acht Euro für ne Currywurscht mit Pommes! Fünf Euro fürn Projramm, in dem nich ma die Zeiten drinstehn. Find ick allet n’bißchen happich, villeicht warn deswejen am Finaltach ooch so viele Plätze leer.

