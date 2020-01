Na, det war ja endlich ma‘ wieda ‘n erfreulichet Bundeslija-Wochenende für unsre Fußballa. Ick hab nachmittachs bei Kaffe und Kürschkuchen die Konferenzschalte im Radio jehört, war echt spannend. Fairaweise muss ick aba sajen, det die Hertha in Wolfsburch etwas jlücklich jewonnen hat. 70 Minuten lang hab’n die grottenschlecht jespielt.

Ick bin imma wieda erstaunt, wie rosich olle Klinsmann die Zukunft seina Truppe sieht. Bald so stark wie die Bayan? Na, da mussa aba noch mächtich an den Jungs feilen, jesundbeten reicht nich. Und richtich lange will er den Job eijentlich ja‘ nich machen. Hoffentlich spiel‘n wa da nich‘ des Kaisers neue Kleida.

