Nu sind acht Straßen schon seit Wochen für olle Dieselstinka tabu, die Polizei hat aba erst fuffzich Autofahra erwüscht, die sich nich’ an det Vabot halten. Det hat mich nich übarascht. Der Grund is ja nich, det alle so jesetzestreu sind, sondan der Personalmangel bei der Polizei. War doch klar: Wer soll denn die Fahrvabote kontrollier’n?

Man sieht ja der Karre nich an, wie schadstoffarm der Motor is. Die Polizeipräsidentin will deshalb ne automatisierte Kennzeichenerfassung. Da schrei’n aba die Datenschütza uff. Also passiert erstma’ ja’ nüscht. Wäre vielleicht sinnvoll jewesen, det vor Einführung der Fahrvabote zu klär’n. Aba denn wärt ja nich mehr typisch Berlin. kasupke@morgenpost.de