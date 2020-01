Kasupke sagt ...

Alle Mann – und natürlich ooch Frau – in Deckung: Die Jrippewelle rollt! Ick hab mir ja im Herbst impfen lassen, nu hoff’ ick bloß, dettet diesma der richtije Mix war, der die aktuellen Viren stoppt. Und denn breitet sich in China ja ooch noch so’n mysteriöser Coronavirus aus. Der soll uns bloß vom Leibe bleiben. Aba all det is ja noch nüscht jejen die jefürchtete Männajrippe. Dajejen is leida keene Impfung in Sicht, und ick kann noch nich ma uff Mitjefühl bei Trude hoffen. Bei den ersten Symptomen meinaseits – Kratzehals und Triefnase – rollt se nur mit’n Oogen und vazieht sich zum langen Telefonat mit ner Freundin. Thema: Männa und ihre Leiden...