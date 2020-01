Kasupke sagt ...

Vabote, Vabote, Vabote – wenn’s nach den Jrünen jeht, besteht unsa Leben nur noch aus Vaboten. Natürlich allet imma zum Wohle der Menschheit, solln wa keen Fleisch mehr essen, nich mehr inne Sonne fliejen, keen Feuawerk abbrennen, bloß keen Pastik benutzen und so weita. Und als Krönung Fahrvabote in zehn Jahren für Benzina und Diesel! Wenn übahaupt, soll’s nur noch teure E-Fahrzeuje jeben, die denn mit dem teuasten Strom in janz Europa uffjeladen wern – tolla Plan. Nur die Reichen dürfen det Leben inna Öko-Diktatur noch jenießen. Ick weeß ja nich, ob ick diese Zukunft noch erleben werde – und ob det übahaupt erstrebenswert is.